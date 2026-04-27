Saros: Umfangreiche Technikanalyse

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich bereits ausführlich mit der technischen Seite von "Saros" beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich eigentlich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Saros" über 15 Minuten lang thematisiert. Dabei attestiert man Housemarque sehr gute Arbeit, was sich unter anderem an einer schicken Optik, einem polierten Design und hoher Zugänglichkeit zeigt. Besitzer einer PlayStation 5 Pro freuen sich zusätzlich über einige visuelle Bonbons.

Bereits am Freitag war der Launchtrailer zu "Saros" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Saros" erscheint am 30. April exklusiv für PS5.