Saros: Testversion verfügbar

Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwickler Housemarque haben eine Testversion von "Saros" veröffentlicht. Wir haben alle Informationen dazu für euch zusammengestellt.

Besagte Schnupperversion von "Saros" ist demnach für Premium Abonnenten von PlayStation Plus im PlayStation Store verfügbar. Sie hat einen Umfang von stolzen zweieinhalb Stunden. Wer sich danach zum Kauf entschliesst, kann den in diesem Zeitraum erzielten Fortschritt in die Vollversion übernehmen.

Schon im Juni wurde ein zusätzlicher Fotomodus für "Saros" veröffentlicht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Saros" erschien am 30. April exklusiv für PS5.