Saros: Neuer Trailer

Entwickler Housemarque hat bei den Game Awards einen frischen Trailer zu "Saros" präsentiert. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns ausführlichere Einblicke in die Story von "Saros" geboten. Kürzere Gameplay-Impressionen, hauptsächlich Kampfsequenzen, sind in diesem Zusammenhang ebenfalls zu sehen. Die musikalische Untermalung ist eher subtil, passt aber wunderbar dazu.

Das letzte Lebenszeichen von "Saros" hatte es bei einer State of Play-Präsentation im September gegeben. Hier war ein umfangreicher Gameplay-Trailer gezeigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Saros" erscheint am 30. April 2026 exklusiv für PS5.