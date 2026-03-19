Saros: Packender Trailer

Entwickler Housemarque versorgt uns mit einem neuen Trailer zu "Saros". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns genau eine Minute lang die zentralen Features von "Saros" demonstriert. So widmet man sich etwa dem immersiven 3D-Sound oder der Unterstützung der adaptiven Trigger des DualSense-Controllers. Passende In-Game-Sequenzen aus dem kommenden Actiontitel werden ebenfalls dazu gezeigt.

Erst in der vergangenen Woche gewährte uns Housemarque einen umfangreichen Blick hinter die Kulissen von "Saros". Darin wurde unter anderem thematisiert, wie die einzelnen Charaktere zum Leben erweckt wurden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Saros" erscheint am 30. April exklusiv für PS5.