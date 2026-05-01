Saros: Offizieller Auszeichnungstrailer

Entwickler Housemarque hat den offiziellen Auszeichnungstrailer zu "Saros" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Wie bei diesem Trailerformat üblich, wird uns hier etwas mehr als eine Minute lang eine kurzweilige und flott zusammengeschnittene Mischung aus In-Game-Sequenzen und dazu passenden Stimmen der Fachpresse geboten. Man erklärt also kurz, knapp und präzise, was "Saros" ausmacht.

Vor wenigen Tagen waren die ersten acht Minuten aus "Saros" veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Saros" erschien gestern exklusiv für PS5.