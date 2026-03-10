Saros: Blick hinter die Kulissen

Housemarque gewährt uns einen Blick hinter die Kulissen von "Saros". Diesen wollen wir gerne mit euch teilen.

Hier werden uns nämlich über vier Minuten lang intime Einblicke in die Entstehung von "Saros" geboten. Dabei kommen natürlich auch einzelne Entwickler zu Wort und erklären etwa die konzeptionellen Ideen hinter einzelnen Aspekten des Spiels. Kurze In-Game-Sequenzen runden das mit "Bringing Our Characters to Life" betitelte Material ab.

Das letzte Lebenszeichen von "Saros" hatte es zuvor bei einer State of Play-Ausgabe im Februar gegeben. Unsere damalige News dazu findet ihr an dieser Stelle.

"Saros" erscheint am 30. April exklusiv für PS5.