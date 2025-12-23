Saturday AM: Battle Manga: Erster Trailer & inhaltliche Infos

Formal wurde "Saturday AM: Battle Manga" ja schon im Juni angekündigt. Jetzt haben die Son Studios aber auch den ersten Trailer und genauere Informationen zu dem Anime-Prügler veröffentlicht.

Hier wird uns über eine Minuten lang demonstriert, was von "Saturday AM: Battle Manga" zu erwarten ist. Dabei bekommen wir hauptsächlich stimmige In-Game-Sequenzen gezeigt. Diese sind von einem wunderbar dazu passenden Soundtrack unterlegt.

Bei "Saturday AM: Battle Manga" handelt es sich um das erste Crossover-Kampfspiel, in dem die Helden von Saturday AM auftreten. Stürzt euch in explosive 2,5D-Kämpfe mit Charakteren aus Apple Black, Clock Striker, Soul Beat, Hammer und vielen mehr, die somit zum ersten Mal auf einer Bühne zusammenkommen.

Wir erstellen dabei Kämpfe, von denen Fans schon immer geträumt haben: Wir lassen etwa Sano gegen Cast antreten, verbünden Stud und Dante oder entdecken wilde neue Paarungen aus dem gesamten Kader. Dank eines nahtlosen Tag-Systems, filmreifen Supers und einzigartigen Moves, die direkt aus den einzelnen Mangas stammen, fühlt sich jeder Kampf frisch und unverbraucht an.

Durch einen von Anime inspirierten Grafikstil und schnelle, taktische Kämpfe bietet "Saturday AM Battle: Manga" sowohl eine einfache Zugänglichkeit als auch Tiefe für kompetitive Spieler. Wir kämpfen auf beeindruckenden Stages, die direkt aus den Seiten von Saturday AM stammen, und erleben das Crossover-Event, das die Möglichkeiten dieser Helden neu definiert.

"Saturday AM: Battle Manga" ist für den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin. Eine Demo soll schon bald verfügbar sein.