Saturday AM: Battle Manga: Frischer Gameplay-Trailer

Die Son Studios haben einen neuen Gameplay-Trailer zu "Saturday AM: Battle Manga" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns mit Nilay, Daedalus und Vyper gleich drei spielbare Charaktere aus "Saturday AM: Battle Manga" genau 48 Sekunden lang näher vorgestellt. Bewegte Bilder von einer Stage gibt es obendrauf und dem Soundtrack können wir ebenfalls lauschen - eine runde Sache also.

Bereits im vergangenen Dezember waren ein erster Trailer und umfangreiche Informationen zu "Saturday AM: Battle Manga" ins Netz gestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Saturday AM: Battle Manga" ist für den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.