Save Room: The Merchant auch für Konsole

Ratalaika Games kündigt "Save Room: The Merchant" auch für die Konsolenwelt an. Auf den Release der Portierungen müssen wir gar nicht lange warten.

Demnach ist "Save Room: The Merchant" schon ab übermorgen auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch erhältlich. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal 54 Sekunden lang auf die Umsetzungen ein.

"Save Room: The Merchant" konzentriert sich konzeptionell komplett auf durchdachtes Inventarmanagement. Wir ordnen darin Waffen, Werkzeuge und Schätze präzise an, verkaufen gefundene Gegenstände an den geheimnisvollen Händler und nutzen das verdiente Geld, um benötigte Objekte für den nächsten Abschnitt zu erwerben. Erinnerungen an "Resident Evil 4" werden wach.

Jeder Level verlangt dabei bestimmte Ressourcen, welche erst im eigenen Inventar Platz finden müssen. Dadurch entsteht ein strukturiertes Rätselspiel, das Organisation, räumliches Denken und finanzielle Planung verbindet. Die vierzig handgefertigten Levels bieten stets neue Herausforderungen, während ruhige Musik und dezente Klänge eine konzentrierte Atmosphäre erzeugen. Somit entsteht ein kleines, aber konsequent gestaltetes Puzzleerlebnis, welches komplett auf sorgfältige Entscheidungen setzt.

"Save Room: The Merchant" ist bereits seit 15. Juli 2023 für den PC erhältlich.