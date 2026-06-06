SAW: Genesis bringt asymmetrischen Horrormultiplayer

Während Horrorfans weiterhin auf einen neuen Filmteil von "SAW" warten müssen, kommen Videospielfans schon bald in den Genuss eines neuen Ablegers der Serie. "SAW: Genesis" ist in der Zeit nach dem ersten Weltkrieg angesiedelt. In diesem 3-gegen-1 übernimmt man entweder die Rolle eines Angeklagten oder die des Richters, einem Wegbereiter der Philosophie von Jigsaw.

Der Richter will die Menschheit wieder auf den rechten Weg führen. Als Spieler versucht man in seiner Rolle das Spiel aus dem Hintergrund zu lenken. Dazu stehen ihm jede Menge Vorteile zur Verfügung wie geheime Tunnel, lähmende Gifte und Komplizen die entsendet werden können. Im Gegensatz zu vielen Killern in ähnlichen Spielen kann der Richter jedoch von seinen Opfern erledigt werden, weshalb man in seiner Rolle clever vorgehen muss.

Als einer der drei Angeklagten kämpft man sich durch prozedural generierte Karten in welchen man sich auf Teamwork und seinen Überlebenswillen verlassen muss. Es lauern aber nicht nur simple Gefahren auf einen, denn das Highlight stellen die so genannten Rehabilitationsfallen dar. Ganz serientypisch steht man bei diesen vor einer Wahl: opfert man einen Teil von sich selbst um der Falle zu entkommen oder hofft man darauf von jemand anderem gerettet zu werden. Opfert man eines seiner Körperteile hat das Auswirkungen auf den Rest der Partie. Denn wenn man beispielsweise an den Beiden verletzt wird, kann man sich nur noch langsamer fortbewegen.

Schon jetzt kann man sich auf der offiziellen Webseite (www.sawgenesisgame.com) für den Alpha-Test registrieren, bevor der Titel zuerst auf Steam in eine Early Access Phase geht.