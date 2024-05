Scars of Mars erscheint im Juni

Das sich derzeit von ACQUIRE Corp. in der Entwicklung befindliche Sci-Fi-RPG "Scars of Mars" erscheint kommenden Monat, am 20. Juni 2024. Interessierten Spielern wird bis dahin eine kostenlose Demo des Titels zum Download angeboten.

Innerhalb des Spiels übernehmen wir die Rolle eines Vier-Mann-Squads und müssen Menschen aus einer auf dem Mars errichteten Wissenschaftsstation retten. Diese wurde von grotesken Monstern überrannt, wodurch der Kontakt zur Erde verloren ging.

Die Spieler steuern hierbei ein aus vier unterschiedlichen Personen bestehendes Rescue Squad, welches sich bis ins kleinste Detail mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten, Skills, Waffen und Ausrüstung ausstatten lässt, um so auf jede noch so ausweglose Situation entsprechend reagieren zu können. Die Kämpfe laufen dabei auf einem 3x3-Grid ab, wobei es extrem wichtig ist, wie die Spieler ihre Figuren positionieren beziehungsweise verteilt haben. Jede Position hat ihre Vor- und Nachteile.

"Scars of Mars" erscheint am 20. Juni 2024 bislang ausschliesslich für PC via Steam.