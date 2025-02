Scars of Mars: Neues Update veröffentlicht

Acquire hat ein höchst interessantes Update für "Scars of Mars" veröffentlicht. Dadurch wird nämlich ein unter anderem ein spannender neuer Modus hinzugefügt.

Durch besagtes Update für "Scars of Mars" wird nämlich der sogenannte Challenge Mode ergänzt. Er ist nach einmaligem Durchspielen verfügbar und soll eine neue Herausforderung bieten, indem etwa die Gegner stärker sind und Safe Rooms nicht existieren. Zudem wurde noch an einigen Features geschraubt und kleinere Fehlerchen sollten ebenfalls der Vergangenheit angehören. Die kompletten englischen Patchnotes können wir an dieser Stelle nachlesen.

In "Scars of Mars" retten wir als Kommandant einer humanoiden Einheit auf dem Mars Überlebende und müssen aus einer isolierten Forschungseinrichtung entkommen. Der Titel erfordert blitzschnelle Entscheidungen und präzise Befehle, da die Zeit während des Kampfes und der Erkundung kontinuierlich fortschreitet.

"Scars of Mars" erschien am 20. Juni 2024 für Switch und PC.