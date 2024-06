Acquire kündigt an, dass "Scars of Mars" auch für Switch erscheinen wird. Zuvor war der Titel bereits für den PC in Aussicht gestellt worden.

Bei "Scars of Mars" handelt es sich um ein Echtzeit-Rollenspiel. Während des Kampfes und der Erkundung vergeht die Zeit, sodass wir blitzschnelle Entscheidungen treffen, präzise Befehle rasch ausführen und Feinde innerhalb einer begrenzten Zeit besiegen müssen.

In "Scars of Mars" retten wir als Kommandant einer humanoiden Einheit auf dem Mars Überlebende und müssen aus einer isolierten Forschungseinrichtung entkommen. Der Titel erfordert blitzschnelle Entscheidungen und präzise Befehle, da die Zeit während des Kampfes und der Erkundung kontinuierlich fortschreitet.

"Scars of Mars" erscheint am 20. Juni für Switch und PC.