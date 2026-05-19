Sony Interactive Entertainment stellt Release von Games für PC ein

In den gestrigen Abendstunden wurde bekannt, dass Sony Interactive Entertainment tatsächlich den Release von Einzelspieler-Blockbustern für den PC einstellt. Damit hat sich ein schon länger kursierendes Gerücht bestätigt.

Die offizielle Bestätigung erfolgte jetzt durch Hermen Hulst, der als Business Group CEO bei Sony Interactive Entertainment fungiert. Bereits im März hatte es Spekulationen zu diesem Thema gegeben.

Demnach werden von nun an Titel wie "Ghost of Yotei" oder "Saros" exklusiv für die PS5 erscheinen während Online-Spiele wie "Marathon" und "MARVEL Tokon: Fighting Souls" weiterhin für den PC verfügbar sein werden.

Zu den kommenden Einzelspieler-Titeln von Sony Interactive Entertainment gehören unter anderem "Marvel’s Wolverine", "Intergalactic: The Heretic Prophet" oder die Neuauflage der "God of War"-Trilogie, welche vermutlich ebenfalls PS5-exklusiv bleiben werden. Externe Publishing-Deals wie etwa „Kena: Scars of Kosmora“ scheinen davon jedoch nicht betroffen zu sein.