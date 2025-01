Sony Interactive Entertainment: Neuer Präsident & CEO benannt

Sony Interactive Entertainment wird schon sehr bald einen neuen Präsidenten und CEO haben. Das hat das Unternehmen vor wenigen Stunden mitgeteilt.

Demnach wird Hideaki Nishino ab 1. April als Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment fungieren. Nishino war zuvor Platform Business Group CEO, zusammen mit Studio Business Group CEO Hermen Hulst. In einem ersten Statement kommentierte Nishino seine neue Aufgabe folgendermassen:

"Es ist mir eine grosse Ehre, das Ruder bei Sony Interactive Entertainment zu übernehmen. Technologie und Kreativität sind zwei unserer grössten Stärken, denn wir konzentrieren uns weiterhin auf die Entwicklung von Erlebnissen, die Unterhaltung für jedermann bieten. Wir werden die PlayStation-Community auf neue Art und Weise weiter ausbauen, z. B. durch die Erweiterung von [geistigem Eigentum], und gleichzeitig das Beste an technologischer Innovation bieten. Ich möchte Hermen für sein Fachwissen und seine Führungsqualitäten danken, die er in seiner Rolle als CEO der Studio Business Group unter Beweis stellt. Ich bin der PlayStation-Community sehr dankbar für ihre kontinuierliche Unterstützung und freue mich sehr auf die Zukunft."

Die Sony Group Corporation und Sony Interactive Entertainment verkündeten zudem, dass Hiroki Totoki, President, Chief Operating Officer und Chief Financial Officer der Sony Group Corporation, von seiner Position als Chairman von Sony Interactive Entertainment zurücktreten wird, um Präsident und CEO der Sony Group Corporation zu werden. Er tritt die Nachfolge des derzeitigen Präsidenten und CEO Kenichiro Yoshida an, der Director, Representative Corporate Executive Officer und Chairman wird. Totoki kommentierte seine neue Aufgabe so: