Sony will offenbar Kadokawa kaufen

Buchstäblich vor wenigen Minuten sorgte eine Meldung von Reuters für Aufregung. Demnach ist Sony offenbar an einem Kauf von Kadokawa Games interessiert. Wir fassen die aktuelle Faktenlage zusammen.

Besagter Bericht beruft sich auf zwei nicht näher spezifizierte Quellen, die mit der Sache vertraut sind. So befinden sich beide Seiten offenbar seit einigen Wochen in diesbezüglichen Gesprächen. Ein entsprechender Deal könnte bereits in den nächsten Wochen unter Dach und Fach gebracht werden, sofern diese erfolgreich verlaufen. Beide Seiten wollten sich auf Anfrage nicht zu dem Thema äussern.

Zu den Tochtergesellschaften von Kadokawa, die für die Entwicklung von Videospielen verantwortlich sind, gehören Acquire, FromSoftware, Gotcha Gotcha Games und Spike Chunsoft. Die Tochtergesellschaft der Sony Group Corporation und Sony Interactive Entertainment besitzen bereits einen Anteil von 14,09 Prozent an FromSoftware.