Sony und UEFA Champions League verlängern Partnerschaft

Seit mehr als 27 Jahren ist Sony Interactive Entertainment (SIE) als Sponsor des weltweit wichtigsten Vereinswettbewerbs aktiv. Diese Partnerschaft wurde nun bis 2027 verlängert und umfasst auch die Sponsoringrechte für den UEFA Super Cup, die UEFA Youth League und die UEFA Futsal Champions League.

SIE und die Marke PlayStation werden auch weiterhin innovative Aktivitäten zur Einbindung der Fans, exklusive Inhalte und einzigartige Erlebnisse auf verschiedenen Plattformen anbieten, darunter auch als Presenting Sponsor des Player of the Match, der UEFA Champions League Fantasy Football und der eChampions League.

SIE wird darüber hinaus über LED-Tafeln am Spielfeldrand, Hintergrundkulissen für Interviews und das Sponsoring von Fernsehsendungen die Markenpräsenz von PlayStation aufrechterhalten. Dazu kommen auch weiterhin exklusive Aktivierungsmöglichkeiten vor Ort bei Veranstaltungen wie dem UEFA Champions Festival wie bereits bei der letzten Ausgabe 2024 in London, bei der die Festivalbesucher in verschiedene interaktive Aktivierungen einbezogen wurden.

"Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Sony Interactive Entertainment fortzusetzen, während wir in eine neue Ära der UEFA Champions League eintreten. SIE ist seit 1997 globaler Sponsor, und diese Erneuerung unterstreicht das anhaltende Engagement beider Organisationen, das Fan-Erlebnis weiter zu verbessern und einem globalen Publikum von Fussballfans und Gamern gleichermassen die Spannung des prestigeträchtigsten Vereinswettbewerbs der Welt zu vermitteln."

Guy-Laurent Epstein, Marketingdirektor der UEFA

"Seit über 27 Jahren bringt unsere Zusammenarbeit mit der UEFA Champions League den Fans unvergessliche Fussballerlebnisse. Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft fortzusetzen und gleichzeitig den Frauenfussball durch unsere laufende Zusammenarbeit mit der UEFA Women's Champions League zu fördern. Fussball erfreut sich in der PlayStation-Community grosser Beliebtheit, und wir freuen uns darauf, die Welten des Fussballs und Gamings noch näher zusammenzubringen."

Jill Erb, Senior Director Marketing Partnerships & Activations, Sony Interactive Entertainment

SIE ist zudem stolzer Unterstützer des UEFA-Frauenfussballs, der unter anderem die UEFA Women's Champions League, die UEFA Women's EURO 2025, die UEFA U19- und U17-Europameisterschaften für Frauen, die UEFA Women's Futsal EURO und die UEFA-Initiative Together #WePlayStrong, die mehr Mädchen und Frauen zum Fussballspielen animieren soll, sponsert.