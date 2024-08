Die Schlümpfe - Neues Dev-Diary

Die Macher von "Die Schlümpfe – Abenteuer im Traumland" sprechen in einem Making-of-Video über ihren kommenden Titel. Im Dev-Diary gibt es vom Design des Universums über das Gameplay bis hin zur Zusammenarbeit mit Peyo Company einiges zu bestaunen – in der Reise hinter die Kulissen erwarten Spieler die wildesten Träumen ihrer Lieblingsschlümpfe!

Ein neues Abenteuer im Universum der Schlümpfe steht vor der Tür mit dem 3D-Plattformer von Ocellus Services: In "Die Schlümpfe – Abenteuer im Traumland" treffen die fantastischsten Träume auf die dunkelsten Albträume aufeinander.

Gargamel hat einen neuen teuflischen Plan ausgeheckt, um die Schlümpfe zu fangen. Der berüchtigte Bösewicht hat die Sarsaparilla-Sträucher, die köstliche Lieblingsspeise der Schlümpfe, mit einem raffinierten Zauber belegt, der sie in einen tiefen Schlaf versetzt. Spieler begeben sich auf eine traumhafte Expedition, bei der sie sich der Herausforderung stellen müssen, alle Schlümpfe zu erwecken, bevor der teuflische Gargamel das Dorf erreicht. Diese epische Reise wird Spieler in ein ebenso aufregendes wie unvorhersehbares Schlumpferlebnis stürzen, denn die Welt der Träume kann sich auf einen Schlag in einen dunklen Albtraum verwandeln. Das Schicksal von Schlumpfhausen liegt in den Händen der Spieler. Um es zu retten, müssen sie sich auf eine Reise in die entlegensten Winkel der fantastischen Schlumpfwelt begeben!