Die Schlümpfe - Abenteuer im Traumland angekündigt

Was geht im Kopf eines schlafenden Schlumpfes vor sich? Jetzt gibt es die Möglichkeit, das herauszufinden!

Ihr könnt in ein brandneues Abenteuer im Herzen des Schlümpfe-Universums mit dem brandneuen 3D-Plattformer eintauchen: "Die Schlümpfe - Abenteuer im Traumland". Dort kollidieren die fantastischsten Träume mit den dunkelsten Albträumen. Einen Vorgeschmack auf diese aufregende Reise gibt es mit dem Ankündigungsteaser!

"Die Schlümpfe - Abenteuer im Traumland" ist das jüngste Projekt von Ocellus Services, die für Spiele wie Marsupilami: Hoobadventure bekannt sind. Dieser von Kritikern und Spielern gleichermassen gelobte Plattformer hauchte der kultigen Figur in Videospielen neues Leben ein.

Egal, ob allein oder mit einem Freund: Ihr könnt in bezaubernde oder alptraumhafte Welten eintauchen und erforscht die Träume eurer Lieblingsschlümpfe. In diesem einzigartigen Abenteuer hat jeder Schlumpf seine eigenen Spezialfähigkeiten und es gibt Level mit abwechslungsreichem Gameplay. Der 3D-Plattformer bietet spannende Herausforderungen und fesselnde Rätsel, die es zu lösen gilt, und lässt Spieler in eine magische Welt eintauchen, in der die Fantasie zum Leben erwacht.