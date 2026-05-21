Schrödinger's Cat Burglar veröffentlicht

Der Entwickler Abandoned Sheep aus Brisbane gab bekannt, dass ihr Katzen-Quantenrätselspiel "Schrodinger's Cat Burglar" ab sofort für den PC erhältlich ist.

"Schrodinger's Cat Burglar" ist ein Quantenrätsel-Abenteuer, in dem ihr die Katze Mittens spielt, die die Fähigkeit erlangt, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Erkundet verwinkelte Testkammern, richtet Unheil an und entgeht eurer Gefangennahme knapp.

Während eines schiefgelaufenen Raubüberfalls gerät Mittens — eine Katzendiebin — in ein Quantenexperiment und erhält neue Fähigkeiten. Mit der Hilfe ihrer Freunde und einigen neuen Quantentricks muss sich Mittens durch die geheime Forschungseinrichtung rätseln, die Wahrheit aufdecken und vor dem Frühstück nach Hause kommen.