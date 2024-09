Die neue Berner Zockbar

Livio Gottardi baut mit Leidenschaft an einer Oase für alle Nostalgiker und Gaming-Fans. Im 4. Obergeschoss in der Marktgasse 6 eröffnete der Berner kürzlich die Zockbar. Hier an zentraler Lage werden Schätze aus der Blütezeit des Gaming ausgestellt und von Fans akquiriert. Was zuhause als Kleinstfirma im Homeoffice begann, entwickelt sich nun zu einem Ladenbijou und Treffpunkt für Fans dieser jungen Kunstform.

Für den Jungunternehmer Livio Gottardi ist die Zockbar eine Herzensangelegenheit. Der Berner hat sich mit der Gründung des Unternehmens und der Selbstständigkeit einen Traum verwirklicht – und erfüllt gleichzeitig die Träume vieler Fans der Gaming-Kultur. Denn in der ZOCKBAR sind Raritäten, gut erhaltene Retro-Konsolen und limitierte Editionen Teil der sortierten Schatztruhe, die die Retro-Oase auszeichnet. Aber auch aktuelle Spiele finden ihren Platz im breiten Sortiment der Zockbar.

Zur Geschichte der Zockbar

Zu Beginn war die Zockbar nicht mehr als eine Ansammlung von selbst zusammengebauten Regalen im Homeoffice, die Familiengründung stand im Fokus. Das Gaming-Inventar wurde mit kreativen und innovativen Inseraten auf Tutti verkauft, bald war die Zockbar auch an den grössten Schweizer Gaming-Messen mit dabei. Die Ware wurde somit einerseits online bestellt und andererseits an diversen nationalen Messen ausgestellt.. Doch so schnell wie die Zockbar wachsen durfte, so schnell wurde auch das Platzproblem grösser. Kurz: In der Berner Marktgasse entstand die neue Zockbar; endlich waren Büro, Lager und Ladenfläche vereint.

"Für mich ist Gaming mehr als simples Spielen: Über die Jahre sind Kunstwerke entstanden, die es auch zu erhalten gilt. In der Zockbar finden viele Fans dieser Entwicklung schöne Sammlerstücke, aber auch Schnäppchen."

Geschäftsführer Livio Gottardi

Die Preisspanne reicht von fünf bis rund 1‘200 Franken für ein einzelnes Spiel. Für die Zockbar ist wichtig: Ob beim Sammeln von Seltenheiten oder beim Spielen von Klassiker, die Kunstform Gaming soll für alle zugänglich bleiben.