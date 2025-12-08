Was hat die Schweiz im Jahr 2025 bewegt? Milliarden von Suchanfragen geben Einblick, welche Themen, Persönlichkeiten und Fragen die Menschen hierzulande in diesem Jahr besonders beschäftigt haben. Sie zeigen, was berührt und Diskussionen ausgelöst hat.

Google veröffentlicht jedes Jahr im Dezember jene Suchbegriffe, die in der Schweiz im Verlauf des Jahres den deutlichsten Anstieg verzeichnet haben, dies im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum im Vorjahr.

Wir haben für euch die Top-Ten-Suchbegriffe aus dem Bereich Videospiele: