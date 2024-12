Google Jahresrückblick 2024

Was hat die Schweiz 2024 bewegt? Milliarden von Suchanfragen zeigen, welche Themen, Persönlichkeiten und Fragen die Menschen hierzulande in diesem Jahr besonders interessiert haben.

Google stellt jedes Jahr im Dezember die Begriffe vor, die in der Schweiz im jeweiligen Jahr einen besonders grossen Anstieg in der Google Suche verzeichneten, dies im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum im Vorjahr.

Allgemeine Suchbegriffe

Das Jahr 2024 war geprägt von einer Vielzahl an Anlässen. Dies spiegelte sich auch in der Google-Suche wider. An der Spitze der beliebtesten Suchanfragen steht die Fussball-EM, die im vergangenen Sommer in Deutschland stattfand. Platz zwei geht an Nemo: Das Musiktalent aus Biel errang im Mai den Sieg am Eurovision Song Contest für die Schweiz. Mit der Copa America, der südamerikanischen Kontinentalmeisterschaft, rundet ein weiteres Fussball-Turnier das Podium ab.

Fussball-EM

Nemo

Copa America

Donald Trump

Liam Payne

Olympia: Sportklettern Kombination

Kate Middleton

Alain Delon

US-Wahlen

Kamala Harris

Persönlichkeiten Schweiz

Mit dem Sieg beim Eurovision Song Contest 2024 hat sich Nemo ins Rampenlicht des internationalen Musikbusinesses katapultiert. Das Interesse an dem 25-jährigen Gesangstalent ist riesig, was mit dem grössten Suchanstieg zu Schweizer Persönlichkeiten in der Google Suche belohnt wird. Auf Platz zwei schafft es die Politikerin Sanija Ameti. Abgerundet wird das Podium durch den Fussballer Xherdan Shaqiri, der im Sommer zurück in seine Heimat zum FC Basel gewechselt ist.

Nemo

Sanija Ameti

Xherdan Shaqiri

Murat Yakin

Dan Ndoye

Rubén Vargas

Kwadwo Duah

DJ Bobo

Breel Embolo

Roman Josi

