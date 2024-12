Google Year in Search 2024

Alljährlich wertet Google im Rahmen des "Google Year in Search" die Suchtrends des Jahres aus. Es geht dabei um die Frage, welche Themen in diesem Jahr in der Schweiz stark an Suchvolumen zugenommen haben.

Die meistgesuchten "Games" 2024

Brawl Stars Fallout 4 Nulls Brawl Star Wars Outlaws FIFA 25 Space Marine 2 Stalker 2 Dragon Ball Sparking Zero Call of Duty Black Ops 6 Dragon Age the Veilguard

Wie ihr wisst, erscheint "FIFA" als Spiel schon seit 2023 nicht mehr. Neu wird der Titel als "EA Sports FC" vertrieben.

Was sind die Google Trends / Trending Suchanfragen?

Google ermittelt die Trends des Jahres durch die Auswertung von Milliarden von Suchanfragen, welche die Nutzer & Nutzerinnen im Laufe des Jahres getätigt haben. Dabei können die Google-Tools nie dazu verwendet werden, individuelle Nutzer und deren Interessen zu identifizieren; sie basieren auf anonymisierten, aggregierten und normalisierten Daten.

Die veröffentlichten Listen sind "trending searches", also die am stärksten aufsteigenden Suchbegriffe des Jahres. Dies sind Begriffe, bei denen die betreffenden Suchanfragen 2024 für eine anhaltende Phase einen besonders starken Anstieg im Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet haben. Diese aufsteigenden Begriffe werden dann nach dem Suchinteresse in der jeweiligen Phase absteigend sortiert.

Weitere Informationen zur Methodik