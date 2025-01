Landwirtschafts-Simulator 25 für LAMMA 2025

Publisher und Entwickler Giants Software bestätigt die Teilnahme mit "Landwirtschafts-Simulator 25" an der LAMMA '25, der führenden britischen Landmaschinen- und Technologiemesse. Dort werden vom 15. bis 16. Januar 2025 im National Exhibition Centre in Birmingham mehr als 600 Aussteller vertreten sein.

Giants Software belegt dort über 300 Quadratmeter mit Spielstationen und interaktiven Bühnenshows zu dem kürzlich veröffentlichten Simulationserfolg.

Rückkehr auf britischen Boden

Nach der äusserst erfolgreichen LAMMA-Premiere der Spielemarke im Jahr 2024, freut sich Giants Software darauf, mit Landwirtschafts-Simulator 25, dem neuesten Teil der Reihe, nach Grossbritannien zurückzukehren.

Nach über zwei Millionen verkauften Exemplaren in der ersten Woche seit Markteinführung im November, setzt Landwirtschafts-Simulator 25 seinen Siegeszug auch dieses Jahr fort. Virtuelle Landwirte bauen ihr landwirtschaftliches Imperium auf Schauplätzen in Nordamerika, Europa und – zum ersten Mal in der Reihe – Ostasien auf.

Bühnenshows und Anspielstationen für virtuelle Landwirte

Auf der LAMMA 2025 probieren Besucher virtuellen Ackerbau und mehr an zahlreichen Stationen aus und lernen die neuen Funktionen und Maschinen kennen. Das Team von Giants Software präsentiert einige der mehr als 400 Fahrzeuge und Gerätschaften aus dem Spiel live auf der Bühne und arrangiert Vorführungen erfahrener Content Creator, die dem Publikum ihr Wissen um die Reihe vorstellen.

"Landwirtschafts-Simulator 25" ist für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.