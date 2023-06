Spider-Man schwingt sich auf Platz 1 der Schweizer Kino-Charts

Trotz der sommerlichen Temperaturen platzierte sich der neuste "Spider-Man" aus dem Hause Sony am Startwochenende auf Platz 1 der Schweizer Kino-Hitliste. Auch in den USA hat der Superhelden-Animationsfilm mit 120.5 Millionen Dollars den zweitbesten Kinostart dieses Jahres und das drittbeste Opening für einen Animationsfilm überhaupt hingelegt. Weltweit erreichte "Spider-Man: Across the Spider-Verse" 208.6 Millionen Boxoffice-Einnahmen. Filmexperten und Publikum reagierten auf der ganzen Welt ähnlich begeistert.

Auf dem Filmportal "Rotten Tomatoes" erhielt der Marvel-Hit 95% positive Besprechungen von Kritikern und Kritikerinnen, von den Zuschauenden sogar 96%. "Spider-Man: Across the Spider-Verse" läuft schweizweit weiterhin auf 100 Leinwänden.

Miles Morales kehrt für das nächste Kapitel der Oscar-prämierten "Spider-Verse"-Saga zurück. Nach der Wiedervereinigung mit Gwen Stacy wird der sympathische Vollzeit-Spider-Man aus Brooklyn quer durch das Multiversum katapultiert. Dort trifft er auf ein Spider-Team, das das Multiversum beschützen soll. Doch als sich die Helden bei einer neuen Bedrohung uneinig über ihr Vorgehen sind, muss Miles gegen die anderen Spider-Menschen bestehen. Er muss herausfinden, was es bedeutet, ein Held zu sein, damit er die Menschen retten kann, die er am meisten liebt.