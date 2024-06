Stadtmuseum Aarau ist für zwei europäische Museumspreise nominiert

Das Stadtmuseum Aarau ist für zwei Preise der europäischen Museumsakademie nominiert. Es geht ins Rennen, um den Luigi Micheletti Award der kreatives Storytelling in Museen auszeichnet und den DASA-Award der mutige museumspädgogische Ansätze auszeichnet. Die Kombination beider Ansätze erlebt das Publikum zum Beispiel auch in der aktuellen Ausstellung "geliebt, gelobt, gehypt", wo der schweizweit erste KI-begleitete Ausstellungsbesuch zum Erforschen der gehypten Technologie einlädt und die sogenannte Heldothek – ein grosser Setzkasten – zum Ausstellen der eigenen Helden und Heldinnen auffordert.

Gehypte KI – eine spannende Begegnung für alle

Wie funktioniert Künstliche Intelligenz? Was kann sie gut? Und ist sie tatsächlich so intelligent? Mit "geliebt, gelobt, gehypt – eine Ausstellung über Held:innen, Vorbilder und Idole" bietet das Stadtmuseum Aarau den schweizweit ersten KI-begleiteten Ausstellungsbesuch: Agnata und Indigo, die zwei Persönlichkeiten der eigens für die Ausstellung konzipierten Künstliche Intelligenz – empfangen die Museumsgäste in der Ausstellung. Sie führen unterhaltsam und verständlich in die gehypte Technologie ein. Die beide zeigen anschaulich, wie Bildgenerierung mit KI funktioniert – und verschweigen nicht, woran sie scheitert. Unterwegs in der Ausstellung begegnen die Besuchenden der KI an fünf verschiedenen Stationen und unterhalten sich über das eigene Verhältnis zu Helden: Wer sind deine Heldinnen? Welche Superkräfte brauchen wir in Zukunft? Wen wünschst du dir auf deinem Abenteuer an deiner Seite? Aus den Antworten kreiert die KI persönliche Helden-Namen, erfindet individuelle Abenteuer und erzählt sie den Besuchenden – als Einkaufszettel, Rap oder Gedicht. Als Abschluss der KI-Spur stellt man sich in eine Fotobox und posiert heroisch. Als Erinnerung erhalten die Museumsgäste eine Postkarte mit Überraschung-Effekt: Die KI ergänzt das Foto mit dem eigenen heroischen Abenteuer und einem Abbild des Superhero-Teams.

Die kurzweiligen Gespräche mit der KI lassen Familien die gehypte Technologie spielerisch und nachvollziehbar erfahren. Für kleine Kinder ab 5 Jahren gibt es einen KI-Rundgang der über Bildauswahl funktioniert. Für Kinder ab 10 Jahren (oder in Begleitung auch schon früher) eignet sich der KI-Rundgang, wo direkt mit der KI gesprochen wird - und das ist sogar auf Schweizerdeutsch möglich.

Gemeinsam mit der Bevölkerung Sammeln und Geschichte(n) erzählen

Wer sind die Helden & Heldinnen der Bevölkerung? Auch in dieser Ausstellung legt das Stadtmuseum Aarau viel Wert auf Vielstimmigkeit. So erzählen Schüler, Personen aus dem Senioren-Verein Forära und die interkulturellen Guides des Museums, die auch in ihrer Erstsprache durch die Ausstellung führen, wer ihre Helden, Vorbilder und sind. Und alle Museumsbesucher sind eingeladen, eigene Fan-Objekte und Erinnerungsstücke die in Zusammenhang mit persönlichen Heldinnen stehen, ins Museum zu bringen. Diese werden in der Heldothek, einem überdimensionalen Setzkasten in der Ausstellung präsentiert.

Wie geht es weiter?

Ob sich das Stadtmuseum bald Best European Museum in Storytelling 2024 nennen darf oder den DASA Award der europäischen Museumsakademie gewinnt, entscheidet sich entscheidet sich an der Preisverleihung im Herbst auf Zypern.

Weitere Informationen gibt's auf der offiziellen Website des Stadtmuseums Aarau.