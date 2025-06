Scott Pilgrim EX angekündigt

Tribute Games hat heute in Zusammenarbeit mit Universal Products & Experiences sowie "Scott Pilgrim"-Schöpfer Bryan Lee O’Malley ein völlig neues, actiongeladenes Videospiel im "Scott Pilgrim"-Universum angekündigt: "Scott Pilgrim EX". Mit retro-inspirierter Pixelgrafik und chaotischen Koop-Kämpfen für bis zu vier Spieler schickt euch das Spiel auf ein wildes, zeitreisendes Brawler-Abenteuer durch ein neu interpretiertes Toronto.

"Scott Pilgrim EX" interpretiert das beliebte Kult-Universum neu und verbindet klassischen Brawler-Charme mit einem modernen Ansatz. Ihr schlüpft in die Rollen von Scott Pilgrim, Ramona Flowers und weiteren Fanlieblingen, um euch in einer verqueren Version von Toronto gegen Dämonen, vegane Handlanger und Roboter zu stellen – auf einer epischen Mission, die Stadt zu retten.

"Scott Pilgrim EX" soll Anfang 2026 für PC und Konsolen erscheinen.