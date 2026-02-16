Scott Pilgrim EX: Demo für den PC veröffentlicht

Entwickler und Publisher Tribute Games hat eine Demo von "Scott Pilgrim EX" für den PC veröffentlicht. Wir haben sämtliche Informationen zu dem spielbaren Appetithappen für euch zusammengestellt.

Die Demo von "Scott Pilgrim EX" lässt euch demnach die ersten zwei Quests aus dem Spiel in Angriff nehmen. Dabei könnt ihr dies alleine oder zusammen mit Freunden tun. Unklar ist dagegen bisher noch, ob wir den erzielten Fortschritt in die Vollversion übernehmen können und ob die Demo auch für weitere Plattformen erscheint.

Bereits seit Ende Januar kennen wir den Erscheinungstermin von "Scott Pilgrim EX". In diesem Zusammenhang wurde auhc ein schicker Release Date Trailer gezeigt. Unsere damalige News zu dem Thema findet an dieser Stelle.

"Scott Pilgrim EX" erscheint am 3. März für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.