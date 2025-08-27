Scott Pilgrim EX: Zwei neue spielbare Charakter enthüllt

Entwicklungsstudio und Publisher Tribute Games hat heute in Zusammenarbeit mit Universal Products & Experiences zwei neue spielbare Charaktere bekannt gegeben, die sich auf die rauen Strassen von Toronto in "Scott Pilgrim EX" wagen. Der Abenteuer-Prügler im Retro-Stil markiert Scott Pilgrims erstes komplett neues Videospiel seit über 15 Jahren.

Im Kampf gegen die Gangsterbanden, die Toronto übernommen haben, erhalten Scott und Co. Unterstützung von zwei ehemaligen Feinden aus der ikonischen "League of Evil Exes": dem wuchtigen Schläger Lucas Lee und dem kleinen Wirbelwind Roxie Richter. Beide treten im unverkennbaren, hochqualitativen Retro-Artstyle auf, für den Tribute Games bekannt ist. Lucas legt eine Pause von seinem Hollywood-Ruhm ein, um allen Bösewichten eine Abreibung zu verpassen, die sich ihm den Weg stellen – mit Grappling-Kampfgeschick und einem voll ausgerüsteten Skateboard (ja, er schlägt Leute damit). Roxie hingegen bringt ihre typischen Schwertangriffe mit in den Kampf und stürzt sich als flinker, blitzschneller Halb-Ninja ins Getümmel – ausgestattet mit Rauchbomben und Angriffen, die sie auf dem Schlachtfeld in einen tödlichen Wirbelwind verwandeln.

"Scott Pilgrim EX" soll Anfang 2026 für PC und Konsolen erscheinen