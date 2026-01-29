Scott Pilgrim EX: Erscheinungstermin bekanntgegeben

Entwickler und Publisher Tribute Games hat den Erscheinungstermin von "Scott Pilgrim EX" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis März gedulden.

So wird "Scott Pilgrim EX" am 3. März veröffentlicht. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox Series X, Switch und der PC angegeben. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen bestehen offenbar nicht.

Die freudige Nachricht wird von einem neuen Release Date Trailer zu "Scott Pilgrim EX" begleitet. Dieser zeigt uns etwas mehr als eine Minute lang flotte Gameplaysequenzen aus dem Spiel. Der Retro-Sound passt dabei wunderbar zu den einzelnen Szenen.

Das letzte Lebenszeichen von "Scott Pilgrim EX" hatte es im August 2025 gegeben, als zwei neue spielbare Charaktere dafür enthüllt wurden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Scott Pilgrim EX" war im Juni 2025 angekündigt worden.