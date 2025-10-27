Screamer: Detaillierter Blick aufs Gameplay

Milestone bietet in einem neuen Videointerview mit Game Director Federico Cardini und Milestone Development & Creative Director Michele Caletti einen detaillierten Einblick in "Screamer". Die beiden sprechen über die Vision und die einzigartigen Spielmechaniken, die "Screamer" zu einem neuartigen Erlebnis im Genre der Arcade-Rennspiele machen.

Eine der wichtigsten Innovationen des Spiels, die Twin-Stick-Steuerung, ermöglicht getrenntes Lenken und Driften. Das bedeutet, dass mit einem Stick präzise Kurven gefahren und mit dem anderen rasante Manöver ausgeführt werden. Dabei können beide Techniken nahtlos kombiniert werden, um ein Mass an Kontrolle zu erreichen, das weit über traditionelle Arcade-Rennspiele hinausgeht.

Wie im Video erklärt, stehen im Mittelpunkt von "Screamer"-Teams aus drei Charakteren, mit jeweils einem Anführer und zwei unterstützenden Mitgliedern. Während die Autos der Mitglieder den Fokus eher auf die Kampfdynamik legen, sind die Autos der Anführer für maximale Geschwindigkeit und Leistung konzipiert und bieten eine andere Art der Herausforderung, die es zu meistern gilt. Aufgrund von 15 verschiedenen Autos, jeweils mit einzigartigen Skills, ist es wichtig, den Charakter zu finden, der am besten zum eigenen Spielstil passt.

"Screamer" erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.