Screamer: Demo verfügbar

Milestone hat eine spielbare Demo von "Screamer" veröffentlicht. Zudem können wir uns im Juni auf die Implementierung eines kostenlosen Features freuen.

Die Demo von "Screamer" lässt uns in die ersten sechs Kapitel des grössten illegalen Strassenrennen-Turniers aller Zeiten eintauchen. Organisiert vom geheimnisvollen Mr. A, versammelt es fünf Teams furchtloser Rennfahrer, welche darauf brennen, langjährige Rivalitäten aus ihrer Vergangenheit beizulegen. Wir haben sofort Zugang zur Strecke "Downtown Run" und zum Team Green Reapers, ehemaligen privaten Militärdienstleistern, die ihre Identität frisch definieren wollen. Im Verlauf des Turniers schalten wir zudem Lavinia von den Jupiter Stormers sowie zwei weitere Strecken frei: "The Port" und "Stadium Olympus". Wie "Downtown Run" befinden sie sich in der futuristischen Stadt Neo Rey, einer von vier Umgebungen, die in der Vollversion vorkommen.

Neben Inhalten der Hauptkampagne enthält die Demo auch zwei der sechs Spielmodi aus "Screamer",welche auch im Split-Screen-Modus spielbar sind. Im Rennmodus können wir die volle Kontrolle übernehmen und jeden Aspekt des Spiels feinabstimmen, wobei wir völlige Freiheit und umfassende Anpassungsmöglichkeiten geniessen. In den Team-Rennen schliessen wir uns mit anderen Charakteren in speziellen Rennen zusammen, bei denen die finale Platzierung sowohl von der Endposition als auch von den erzielten KOs abhängt. Letzteres wird auch der Kern der kommenden "Ranked Team Races" sein, die am 18. Juni beginnen und dem Online-Erlebnis von "Screamer" eine kompetitive Ebene hinzufügen.

"Screamer" erschien am 26. März für PS5, Xbox Series X und den PC.