Heute hat Milestone "Road to Screamer" veröffentlicht, einen 15-minütigen Dokumentarfilm, der einen exklusiven Einblick in den kreativen Weg und den Produktionsprozess hinter der Rückkehr einem der Grundpfeiler des Arcade-Rennspiel-Genres bietet. Erzählt durch exklusive Interviews, gibt das Video den wichtigsten Talenten hinter dem Projekt eine Stimme; vom internen Milestone-Team bis hin zu internationalen Partnern, vereint durch die gemeinsame Vision, eine Ikone der 90er Jahre neu zu erfinden.

Michele Caletti, Development & Creative Director bei Milestone, und Andrea Basilio, Executive Producer & Associate Creative Director, eröffnen das Video mit einem Rückblick auf das Erbe der ursprünglichen Screamer-Reihe. Sie sprechen über das Ziel, den bahnbrechenden Geist des Originals für eine neue Spielergeneration wieder aufleben zu lassen und ein frisches Arcade-Rennspielerlebnis mit einer tiefen, nahtlos ins Gameplay verwobenen Geschichte zu erschaffen. Diese Vision nimmt unter der Leitung von Game Director Federico Cardini Gestalt an, der das innovative Twin-Stick-Fahrkonzept und das Echo-System vorstellt. Ein besonderes Feature, das Rennaction und Erzählung miteinander verbindet. Inspiriert von Fighting Games erklärt er ausserdem, dass jede Figur über eigene Fähigkeiten verfügen wird, was jeder Fahrt eine zusätzliche Herausforderung verleiht.

"Screamer" erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.