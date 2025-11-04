Screamer: Entwickler erklären die wichtigsten Gameplay-Mechaniken

Bereits letzte Woche erklärte Milestone in Person von Game Director Federico Cardini und Development & Creative Director Michele Caletti erstmals das Gameplay von "Screamer". Nun wurde der zweite Teil von besagtem Videointerview veröffentlicht.

Dieses Mal liegt der Schwerpunkt auf dem Echo-System, einem Grundpfeiler sowohl der Erzählung als auch der Mechanik von "Screamer". Besagtes Echo-System basiert auf zwei wichtigen Ressourcen, nämlich Sync und Entropy. Sync kann dabei passiv oder aktiv aufgebaut werden, indem man den Active Shift ausführt, ein rechtzeitiges Hochschalten, welches das Automatikgetriebe des Fahrzeugs ergänzt. Sync ist eine vielseitige Ressource: Es kann nämlich zum Boosten oder als Schild gegen feindliche Angriffe eingesetzt werden. Sync belohnt uns also für geschicktes Fahren und gut getimte Aktionen und verschafft sowohl beim Rennen als auch im Kampf Vorteile.

Ein wichtiger Punkt ist auch, dass der Einsatz von Sync auch Entropy erzeugt, also die Energie, welche für die beiden Angriffsmechanismen Strike und Overdrive genutzt wird. Strike ist ein kurzer, tödlicher Angriff, der Gegner explodieren lassen kann. Overdrive dagegen ist ein Zustand des Fahrzeugs mit Power-Up, der mit grossem Risiko verbunden ist, aber auch hohe Belohnungen mit sich bringt. Overdrive erhöht die Geschwindigkeit, gewährt vorübergehenden Schutz und ermöglicht, Gegner ausser Gefecht zu setzen. Allerdings explodieren Autos im Overdrive-Modus, wenn sie gegen Wände prallen. Während Strike nur einen bestimmten Teil der Entropy nutzt, verbraucht Overdrive diese komplett, weshalb eine strategische und kluge Nutzung beider Optionen für den Erfolg unerlässlich ist.

In "Screamer" entwickeln sich die Rennen zudem dynamisch, während Sync und Entropy aufgebaut und eingesetzt werden. Simultan sorgen Unterschiede in den Fähigkeiten der Charaktere und im Fahrverhalten der Fahrzeuge für einzigartige Herausforderungen in jeder Runde, sowohl offline als auch online, wo teamorientiertes Racing grossgeschrieben wird.

"Screamer" erscheint im nächsten Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.