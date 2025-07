Screamer: Erstes Team vorgestellt

Milestone hat jetzt das erste Team von "Screamer" mit einem Trailer enthüllt. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns die Green Reapers aus "Screamer" in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei erhalten wir kurze INformationen zu den Mitgliedern und selbstverständlich auch flotte Rennaction geboten.

So unterschiedlich die drei Aussenseiter sind, so teilen sie eine gemeinsame Vergangenheit als ehemalige Private Military Contractors. An der Spitze steht dabei Hiroshi Jackson, ein starker Charakter mit einem kybernetischen Arm und einer Vergangenheit, welche von Verlust und zweiten Chancen geprägt ist. An seiner Seite ist Frederic Barthelemy, ein Hitzkopf ständig auf der Suche nach neuem Nervenkitzel ist. Komplettiert wird das Trio durch Róisín Garrity, einer Attentäterin, die von klein auf zum Töten trainiert wurde. Ohne Erfahrung auf der Rennstrecke, aber abgehärtet durch jahrelangen Krieg und Chaos, fahren die Green Reapers somit nicht um Ruhm und Ehre. Sie sind hier, um viel Wichtigeres zu erreichen.

"Screamer" erscheint irgendwann im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.