Screamer: Finales Team enthüllt

Milestone hat jetzt mit einem Trailer das letzte Team von "Screamer" vorgestellt. So komplettiert Kagawa-Kai die Startaufstellung. Insgesamt besteht diese aus 15 Charakteren.

Bei Kagawa-Kai handelt es sich um eine der berüchtigtsten kriminellen Organisationen und gleichermassen eine Familie, welche junge Menschen mit schwierigem Hintergrund ausbeutet und sie in ein Leben voller Verbrechen mit hineinzieht. Die Gruppe wird von Noboru Sato angeführt, einem legendären Rennfahrer, der einst als der grösste Screamer der Welt gefürchtet war und dessen Comeback schon ausreicht, um allen anderen Teilnehmern Angst einzujagen.

Keiji Sato, sein älterer Bruder, nimmt an dem Turnier teil, um in der Organisation mehr Anerkennung zu erlangen, obwohl er immer nur der Zweitbeste hinter Noboru war. Vervollständigt wird das Team schliesslich durch die junge und übermütige Akemi Nomura. Zusammen bilden sie ein Team, welches durch komplexe Loyalitäten verbunden ist und nicht um Ruhm oder Geld fährt, sondern um etwas viel Wichtigeres: die Familie.

"Screamer" erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.