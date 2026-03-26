Screamer im Launch-Trailer

Auf der Grundlage der über 30-jährigen Erfahrung des Studios bei Rennspielen bietet "Screamer" ein neuartiges Arcade-Erlebnis, das innovatives Gameplay mit einer tiefgründigen Geschichte und einer dystopischen, von Anime inspirierten Welt verbindet.

"Screamer" ist inspiriert von klassischen JRPGs und katapultiert die Spieler in ein illegales Strassenrennen-Turnier, das vom geheimnisvollen Mr. A organisiert wird. Fünf Teams aus furchtlosen Fahrern sind aufgerufen, ihre Rivalitäten in gnadenlosen Duellen in einem dystopischen Universum auszutragen, das von Anime-Ästhetik und futuristischen Vibes geprägt ist. Themen wie menschlicher Wille, Rache, Liebe und Gier entfalten sich in filmischen Zwischensequenzen, die in Zusammenarbeit mit Polygon Pictures, einem der renommiertesten Animationsstudios Japans, produziert wurden und die Motive, Geschichten und Geheimnisse jedes Teams enthüllen. Internationale Synchronsprecher, darunter gefeierte Schauspieler wie Troy Baker und Aleks Le, steigern das filmische Erlebnis zusätzlich.

Unsere Test zu "Screamer" inklusive Review-Video gibt's hier

"Screamer", das neue Arcade-Rennspiel von Milestone, ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.