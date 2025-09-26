Screamer: Zweites Team enthüllt

Milestone hat inzwischen das zweite Team von "Screamer" per Trailer vorgestellt. Das Material wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagtes drittes Team von "Screamer" heisst Strike Force Romanda. Das Trio, früher eine der erfolgreichsten Popgruppen Japans, stellt sich der Herausforderung in den Strassen von Neo Rey. Sie wollen damit ihren weltweiten Ruhm zurückgewinnen und neue Fans mit ihrem charakteristischen Stil, einer schillernden Mischung aus Farben, Mode und dynamischer Energie, begeistern.

Ritsuko Imai, die Leadsängerin und Komponistin der Band, führt das Team dabei mit derselben Entschlossenheit an, die sie zu einem Star gemacht hat, obwohl sie hinter ihrer glanzvollen öffentlichen Fassade eine tiefe Verletzlichkeit verbirgt. An ihrer Seite steht die junge Hina Yamano, impulsiv und rebellisch, immer bereit, die Gruppe in neue Richtungen zu führen. Akane Hyuga, eine der Gründerinnen der Band, ist dagegen als ruhige Kraft und strategischer Kopf der Gruppe bekannt. Doch die Strike Force Romanda will nicht nur ihren Platz im Rampenlicht zurückerobern, sondern wird auch von einer Motivation angetrieben, die weit über Ruhm und Ehre hinausgeht und sehr persönliche Gründe hat.

Bereits im Juli hatte man das erste Team aus "Screamer" präsentiert. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Screamer" erscheint irgendwann im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.