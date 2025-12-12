Screamer: Heck-Spoiler-Alarm

Milestone hat heute das Erscheinungsdatum für die Rückkehr seiner bekanntesten IP enthüllt

Der spannungsgeladene und atmosphärische Story-Trailer von "Screamer" gibt einen Vorgeschmack auf das, was Spieler erwartet: ein neues und frisches Erlebnis im Bereich der Arcade-Rennspiele.

"Screamer" wurde von JRPGs inspiriert und lässt Spieler an einem illegalen Strassenrennen-Turnier teilnehmen, bei dem fünf rivalisierende Teams gegeneinander antreten. Jedes Team besteht aus einem Anführer sowie zwei weiteren Racern und bringt jeweils seine eigenen Motive, Geschichten und Geheimnisse mit auf die Rennstrecke. Im Laufe der Kampagne erleben Spieler alle miteinander verwobenen Story-Elemente indem sie mit allen Charakteren durchspielen.

Die Geschichte spielt in einer dystopischen Welt voller Anime-Ästhetik sowie futuristischer Vibes und wird in insgesamt über 30 Minuten langen Zwischensequenzen erzählt. Diese Sequenzen wurden von Polygon Pictures, einem der ältesten und renommiertesten japanischen Animationsstudios, produziert. Als Voice Actors für zwei der Hauptcharaktere sind mit den international bekannten Schauspielern Troy Baker und Aleks Le echte Hochkaräter mit an Bord.

"Screamer" erscheint am 26. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.