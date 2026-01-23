Screamer: Sehenswerter Trailer

Milestone hat einen neuen Trailer zu "Screamer" veröffentlicht. Darin werden uns die einzelnen Spielmodi des kommenden Rennspiels näher vorgestellt.

Die Einzelspieler-Kampagne von "Screamer" spielt sich demnach im Rahmen von "The Tournament" ab, dem ambitioniertesten illegalen Strassenrennen, das jemals organisiert wurde. Fünf rivalisierende Teams liefern sich darin gnadenlose Rennen ohne Regeln, angetrieben vom Echo-System, einer einzigartigen Technologie, welche in jedem Fahrzeug installiert ist und sowohl offensive als auch defensive Aktionen ermöglicht. Jedes Team hat seine Geschichte mit einzigartigen Motivationen und Identitäten, die sich sowohl im Design der Charaktere als auch in der Ästhetik der Autos widerspiegeln. Im Laufe des Wettbewerbs und wenn man das Rennspiel mit den verschiedenen Charakteren spielt, entfalten sich die miteinander verflochtenen Erzählungen mittels filmischer Zwischensequenzen. In diesen sind dann die Stimmen von internationalen Synchron-Sprechern wie etwa Troy Baker und Aleks Le zu hören.

Über die Hauptkampagne hinaus zeigt "Screamer" mit seinen unterschiedlichen Spielmodi eine einzigartige Mischung aus rasanten Rennen und intensiven Kämpfen. In Teamrennen können wir unser ideales Team zusammenstellen, indem wir uns mit einem oder zwei Charakteren unserer Wahl zusammentun. Der Sieg wird aber nicht allein durch die Geschwindigkeit bestimmt, da die endgültige Rangliste die Rennplatzierungen mit der Anzahl der von jedem Teammitglied erzielten KOs kombiniert und somit Zusammenarbeit und taktisches Spiel belohnt. Die Overdrive-Herausforderung hingegen lässt Risikofreudige sofort das Gaspedal durchtreten. Overdrive steigert dabei die Fahrzeugleistung erheblich und ist hier direkt von Beginn des Rennens an aktiv. Jeder Fehler kann fatal sein, weil ein Unfall das Rennen beendet und dies zu einer ultimativen Überlebensprobe macht.

Inspiriert von klassischen Arcade-Erlebnissen ist die Score Challenge dann ein Modus, der Mut und Fahrinstinkt auf die Probe stellt. Wir müssen in einer Reihe von Rennen durch bestimmte Aktionen so viele Punkte wie möglich sammeln, um am Ende des Rennens um einen Spitzenplatz in der Rangliste zu kämpfen. Als Hommage an die Blütezeit des Genres lässt "Screamer" zudem die Herausforderung des Old-School-Arcade-Rennens wieder aufleben, das auf präzisen Rennlinien und kompromissloser Geschwindigkeit basiert. Im Time Attack-Modus werden wir über drei Runden auf die Probe gestellt, während der Checkpoint-Modus Druck ausübt und jede Sekunde zu einem Kampf ums Überleben wird. Im Rennmodus wird es schliesslich möglich sein, die volle Kontrolle zu übernehmen und jedes Detail des Wettbewerbs anzupassen, was maximale Freiheit und umfassende Customizing-Optionen für das Gameplay bietet.

Von globalen Matches bis hin zu lokalen Rennen auf der heimischen Couch bietet "Screamer" zudem zahlreiche Multiplayer-Optionen. Ranglisten-Teamrennen sind die ideale Wahl für diejenigen, die einen harten Wettbewerb suchen, während es in privaten Lobbys möglich ist, Rennen mit benutzerdefinierten Regeln zu erstellen und Konkurrenten einzuladen. Schliesslich bietet das Mixtape eine wechselnde Playlist mit Rennen und Teamrennen, welche online gespielt werden können, während im Split-Screen-Modus bis zu vier Spieler offline für Chaos sorgen können.

"Screamer" erscheint am 26. März für PS5, Xbox Series X und den PC.