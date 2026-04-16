Screamer: Brandneuer Auszeichnungstrailer

Entwickler Milestone hat mittlerweile auch den Auszeichnungstrailer zu "Screamer" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Wie bei diesem Trailerformat üblich, wird uns hier 44 Sekunden lang ein kurzweiliger Mix aus packenden In-Game-Sequenzen und dazu passenden Stimmen der Fachpresse geboten. Uns wird also kurz, knapp und präzise erklärt, was "Screamer" ausmacht. Zudem machen die gezeigten Szenen einfach Lust auf das Rennspiel.

Schon im März war der sehenswerte Launchtrailer zu "Screamer" veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Screamer" erschien am 26. März für PS5, Xbox Series X und den PC.