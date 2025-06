SCUM ist bereit für Version 1.0

Nach mehrmonatiger Early-Access-Phase ist "SCUM" nun bereit für den vollen PC-Release. Für den 17. Juni 2025 können wir uns auf die Version 1.0 freuen, wie Entwicklerstudio und Publisher Gamepires auf dem Summer Game Fest 2025 bekanntgegeben haben. Hier seht ihr den Trailer und erfahrt weiter unten, welche Inhalte nun neu hinzukommen werden.

Über den 1.0-Start von SCUM

"Die Roadmap bis Version 1.0 und darüber hinaus! Erfahre unter anderem, was dich bei der Veröffentlichung der Vollversion des Spiels am 17. Juni erwartet.

Komm auf die SCUM-Insel und fiebere gemeinsam mit uns Version 1.0 entgegen!

Funktionen, die mit Version 1.0 hinzukommen:

Überarbeitung der SCUM-Insel

Erkunde eine komplett überarbeitete SCUM-Insel mit neu gestalteten Wegpunkten, Umgebungen, Bäumen und Büschen und vielem mehr. Von der Adriaküste über Felder und durch üppige Wälder bis in die kalten, schneebedeckten Berge.

NPCs

Mit einem neuen Typ NPC auf der Insel wird es erst so richtig spannend. An jeder Ecke der Insel wartet jetzt sowohl im Einzel- als auch im Mehrspielermodus ein potenzielles Feuergefecht auf dich.

Vollständige Quest-Implementierung

Vollständig implementiertes Questsystem inklusive benutzerdefinierter Dateien, die du nach deinen Wünschen anpassen kannst. Für Geld oder für den Ruhm – du hast die Wahl.

Optimierungen und Fehlerbehebungen

Die bisher umfangreichsten Optimierungen und Bugfixes. Erlebe die SCUM-Insel so, wie wir sie uns vorgestellt haben, und kümmere dich nur um das, was an ihrer Oberfläche zu finden ist und nicht um das, was darunter liegt.

Und mehr …

Infos zum Spiel

Willkommen auf der SCUM-Insel

Erkunde, plündere, crafte und passe deinen Weg zur Vorherrschaft an – oder zum unvermeidlichen Tod. SCUM ist ein wirklich realistisches Survival-Erlebnis, bei dem du die volle Kontrolle über deinen Fortschritt hast.

Du beginnst als Gefangener auf der Hochsicherheitsinsel SCUM unter dem wachsamen Auge des finsteren TEC01-Konzerns. Du durchstreifst die wogenden Felder, die üppigen Wälder und andere raue Gegenden der Insel und setzt deine Fertigkeiten, deinen Mut und deine List ein, um zu überleben.

Durch die unglaublich komplexe Simulation wird jedes Detail wichtig. Ernähre dich richtig und desinfiziere deine Wunden, sonst nehmen dir nicht nur die physischen Bedrohungen das Leben. Versuche, andere Spieler auszuschalten, oder schliesse dich mit ihnen zusammen, während du plünderst und dir bessere Ausrüstungen und Waffen craftest. Lass deiner Kreativität freien Lauf und baue deinen Stützpunkt aus, um ihn zu verstärken und deine Festung uneinnehmbar zu machen.

Die Insel ist riesig und steckt voller Möglichkeiten zu sterben: von Mitgefangenen bis hin zu Killer-Mechs und unheimlichen „Puppen“, die irgendwo zwischen Leben und Tod schweben, wollen dir alle an die Gurgel. Du besitzt nur das, was du bei dir trägst – der Rest hängt von dir ab. Der Platz im Inventar ist minimal. Es wird schwer sein, voranzukommen. Noobs werden sterben.

Oh, und noch etwas: Du bist nicht nur ein Gefangener. TEC01 ist auch ein Unterhaltungsunternehmen, das jeden Triumph und jedes Scheitern auf der SCUM-Insel an ein blutrünstiges Millionenpublikum überträgt. Also immer schön lächeln … du bist im Fernsehen.

SCUM wurde mit der Unreal Engine 4 entwickelt und wird während der Early-Access-Phase weiter ausgebaut. Fans können die Details der Entwicklung mit wöchentlichen Updates auf, der SCUM-Website und auf X @SCUMgame verfolgen.

FUNKTIONEN

Komplexe Simulation: SCUM nutzt dutzende komplexe Systeme, die es dir ermöglichen, so tief in die Charaktererstellung und -verwaltung einzutauchen, wie du willst. Tauche durch Systeme, die den Stoffwechsel deines Charakters, die Bewegungsträgheit und sogar die Geschwindigkeit steuern, mit der getragene und ungetragene Kleidungsschichten trocknen, in das Survival-Erlebnis ein. Der Teufel steckt im Detail …

Riesige Landschaft: Erkunde ein 225 Quadratkilometer grosses Gelände, das dichte Wälder, malerische Strände, ruhige Felder, verlassene Städte und heruntergekommene Flugplätze umfasst. Dieses riesige Terrain kann zu Fuss, mit Landfahrzeugen, Booten oder Flugzeugen durchquert werden. Jeder Ort erzählt seine eigene Geschichte und birgt neue Gefahren … aber auch Chancen.

Schwieriger Fortschritt: Plündere, was du kannst, und crafte mit Rohstoffen. Improvisiere, passe dich an und rüste auf. Benutz dein Köpfchen, gehe Risiken ein und nimm mit, was du brauchst. Baue und schütze deinen Stützpunkt mit einer Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten. Entwickle deinen Charakter und werde zum Schrecken der ganzen Insel.

Allgegenwärtige Bedrohung: Entdecke neue Wege zu sterben in einer strafenden Welt ohne Moral. Stell dich deinen Mitgefangenen, bewaffneten Mechs, untoten Puppen und deinem eigenen Stoffwechselsystem – deine Gegner mögen dich nicht kriegen, vielleicht aber die Dehydration.

Online-Mehrspieler: Du kannst alleine oder in einem Team spielen. Überlebe mit bis zu 64 Spielern pro Server und miete deinen eigenen Server direkt über das Spielmenü."