Scurge: Hive – Release für moderne Konsolen schon bald

Publisher Ratalaika Games und Entwicklerstudio Shinyuden geben den Release von dem Sci-Fi Action-Adventure Spiel "Scurge: Hive" für moderne Konsolen bekannt. Das Spiel von Orbital Media im Retro-Look erschien erstmals 2006 für Game Boy Advance und Nintendo DS. Der neue Release ermöglicht ein saftiges Nostalgie-Paket auf den Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC. Die Welt von dem tödlichen Virus 'Scurge' können wir wieder am 10. Oktober befreien.

Über Scurge: Hive

"Schlüpfe in die Rolle der gefeierten Kopfgeldjägerin Jenosa Arma auf einer schockierenden und gefährlichen Mission. Unsere Heldin wurde vom Militär beauftragt, ein streng geheimes Forschungslabor auf einem abgelegenen, fernen Planeten zurückzuerobern.

Zu ihrer Überraschung ist die Ursache der Katastrophe ein berüchtigtes Virus namens „Scurge“, das die Fähigkeit besitzt, alles seinem zerstörerischen Willen zu unterwerfen. Ausgestattet mit bio-schutzverstärkter Rüstung kann Jenosa dem „Scurge“ widerstehen, aber es nicht zerstören.

Sie muss ihre Beweglichkeit, ihre Waffen und ihren Verstand einsetzen, um das grausame Virus einzudämmen und letztendlich zu besiegen, bevor es sich ausbreitet.

Features