Sea Fantasy auch für PS5

Metasla kündigt eine PS5-Umsetzung von "Sea Fantasy" an. Auf deren Release müssen wir auch gar nicht lange warten.

Demnach wird "Sea Fantasy" schon ab übermorgen auch für Sonys aktuellste Konsole erhältlich sein. Interessanterweise wird die PS4 hier nicht genannt, obwohl das Open-World-Action-Rollenspiel sicher ohne Probleme auch für diese Konsole umgesetzt werden könnte.

Gleichzeitig wird nicht von inhaltlichen oder technischen Unterschiedenen zu den übrigen Versionen gesprochen. Deshalb rechnen wir mit einer originalgetreuen Portierung.

"Sea Fantasy" erschien am 7. Januar für den PC und Nintendos Switch folgte am 19. Juni. Xbox One und Xbox Series X wurden schliesslich am 18. Juli versorgt.