Sea of Legends enthüllt

Der Schöpfer von "Shadowrun", "BattleTech" und "Crimson Skie"s, Jordan Weisman, hat heute sein neues Videospiel "Sea of Legends" vorgestellt, ein Open-World-Computer-Rollenspiel, in dem ihr eure Charaktere vom Schurken zu Piratenkönig in der Karibik entwickeln könnt, die von den Kronen Europas, den Bewohnern der Tiefe, den Untoten und Schlimmerem umkämpft wird.

Der Titel, der auf dem erzählerischen Open-World-Brettspiel von Zach Weisman und Ryan Schapals basiert, wird dieses Jahr eine Kickstarter-Kampagne starten (1. Oktober).

"Sea of Legends" wird von einem Team entwickelt, das sich aus erfahrenen Geschichtenerzählern und Spieleentwicklern zusammensetzt, darunter Andrew McIntosh, Lead Writer von "Battletech", "Shadowrun: Dragonfall" und "Shadowrun: Hong Kong", Jeffery Campbell, Narrative Designer von "Darkest Dungeon", "Dead Rising 4" und "Deus Ex: Mankind Divided", Kate Cruz, Senior Concept Artist bei Ubisofts "Skull & Bones", Justin Gray, Design Consultant, Designer von "Ascension" und Jordan Weisman selbst. Dies ist das erste Videospiel, das auf der beliebten Tabletop-Franchise basiert, die zwei Projekte erfolgreich per Crowdfunding finanziert hat.

Die Piratenabenteuer der Spieler erstrecken sich über das Karibische Meer, wo sie Schiffe plündern, Städte überfallen, uralte Schätze entdecken, Geliebte umwerben und Feinden bezwingen wollen. Ihre Charakterentwicklung und die Crew, die sie rekrutieren, werden die Kartendecks entwickeln, die Seekämpfe, Entern, Kneipenschlägereien, tödliche Duelle und taktische Kämpfe gegen andere Piraten, die königliche Marine und die unnatürlichen Kreaturen, mit denen sie sich verbündet haben, steuern.