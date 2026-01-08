Sea of Remnants: Wanderer Alpha Test in Aussicht

Publisher NetEase Games und Entwickler Joker Studio haben den Wanderer Alpha Test für "Sea of Remnants" angekündigt. Einen frischen Gameplay-Trailer hatte man gleichzeitig auch parat.

Besagter Wanderer Alpha Test für "Sea of Remnants" findet vom 5. bis 12. Februar statt. Registrierungen dafür sind noch bis zum 23. Januar an dieser Stelle möglich.

Zusätzlich stimmt uns ein neuer Gameplay-Trailer auf den Wanderer Alpha Test ein. Dieser bietet über fünfeinhalb Minuten lang einen spannenden Einblick in das Leben eines Piraten in der Welt von "Sea of Remnants", darunter etwa die Erkundung der offenen Welt, Kämpfe gegen Seeungeheuer und diverse Minispiele, denen wir in der majestätischen Stadt Orbtopia begegnen können.

"Sea of Remnants" ist für PS5 und PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.