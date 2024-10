Kostenloses Update für Sea of Stars

Sabotage Studio hat ein Gratis-Update für "Sea of Stars" in Aussicht gestellt. Es hört auf den Namen "Dawn of Equinox" und einen konkreten Termin dafür gibt es auch schon.

Besagtes Update für "Sea of Stars" ist ab 12. November verfügbar und wird einige von der Community vorgeschlagene Features ergänzen. So wird es dann etwa einen Koop-Modus für bis zu drei Spieler und einen überarbeiteten Prolog geben. Bereits heute um 20 Uhr wird das Update auf dem Twitch-Kanal von Sabotage Studio genauer vorgestellt.

"Sea of Stars" erzählt die Geschichte der Kinder der Sonnwende, welche ihre Kräfte vereinen, um die Magie der Finsternis zu wirken. Sie allein kann die Monster besiegen, die vom Fleshmancer, einem bösen Alchemisten, erschaffen wurden.

"Sea of Stars" erschien am 29. August 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.