Sea of Stars - DLC: Throes of the Watchmaker

Sabotage Studio, Entwicklungsstudio und Publisher von "Sea of Stars", gibt den Starttermin für "Throes of the Watchmaker" bekannt, ein kostenloses, neues Abenteuer, das die Protagonisten Zale und Valere für eine neue Herausforderung wieder zusammenbringt.

In "Throes of the Watchmaker" kehrt ihr zu einem der Charaktere aus dem Hauptabenteuer von "Sea of Stars" zurück – der Erfinderin, die als Uhrmacherin bekannt ist. Sie ist die Architektin des Clockwork Castle und Erfinderin des Räderspiels, einem Tabletop- Zeitvertreib aus der Welt von "Sea of Stars". In dem DLC geht es um eine Erfindung der Uhrmacherin, die miniaturhafte Uhrwerk-Welt Horloge, ein Land, das von einem verfluchten Karneval bedroht wird. Zale und Valere müssen sich an die eigenartigen Regeln von Horloge anpassen, um ihre Beherrschung der Sonnen- und Mondkräfte voll auszuschöpfen, die sie seit Beginn der zentralen Reise von Sea of Stars verfeinert haben, um den Fleshmancer mit der Magie der Finsternis aufzuhalten.

Dieses DLC-Bonusabenteuer spielt nach dem Hauptspiel und folgt einer besonderen Spielmechanik. Zale tauscht sein Schwert gegen Jonglierkunst, während Valere ihren Stab beiseitelegt, um als talentierte Akrobatin zu glänzen. Beide entdecken neue Klassen, erlernen neue Fähigkeiten und perfektionieren spektakuläre Kombos. In "Throes of the Watchmaker" kämpft das Duo an der Seite eines neuen spielbaren Partymitglieds, Artificer, einem mechanisierten, laserschwingenden Scharfschützen. "Throes of the Watchmaker" entführt euch in neue Gebiete voller Rätsel und Herausforderungen und bietet eine fesselnde Geschichte, die sich deutlich vom Hauptabenteuer von "Sea of Stars" unterscheidet. Mit filmischen Elementen auf Augenhöhe mit dem Hauptspiel erschafft Sabotage eindrucksvolle erzählerische Momente und liefert eine spannende, detailreiche Handlung, die sich über acht Stunden erstreckt. Dieses Bonusabenteuer wurde speziell als Quest konzipiert, die nach Abschluss des Hauptspiels erlebt werden kann. So bietet sich eine passende Gelegenheit, ein New Game+ zu starten oder erstmals in die Welt von Sea of Stars einzutauchen – kurz bevor das neue Abenteuer am 20. Mai beginnt.

Ein neuer Soundtrack von Eric W. Brown, dem Hauptkomponisten von "Sea of Stars", begleitet "Throes of the Watchmaker". Zusätzlich gibt es neue Originalsongs, die in Zusammenarbeit mit Yasunori Mitsuda ("Chrono Trigger") komponiert wurden.

"Throes of the Watchmaker" soll am 20. Mai für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen.