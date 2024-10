Probleme in Sea of Thieves

Der Start der 14. Season in "Sea of Thieves" ist alles andere als sanft verlaufen. So mussten jetzt etwa einige Features temporär abgeschaltet werden.

Production Director Drew Stevens erklärt die aktuelle Situation von "Sea of Thieves" in einem ausführlichen Video. So hätte etwa das neue Kriech-Feature für die Rückkehr einiger eigentlich längst beseitigter Probleme geführt. Deshalb sei besagtes Feature bis zur Verfügbarkeit eines entsprechenden Patches erstmal nicht vorhanden. Gleichzeitig verspricht Rare eine verbesserte Qualitätskontrolle für die Zukunft.

"Sea of Thieves" erschien am 20. März 2018 für Xbox One und den PC. Die Fassung für Xbox Series X folgte simultan zum Launch der Microsoft-Konsole, also am 10. November 2020. Die PS5 wurde am 30. April bedient.